Приложение для подсчёта калорий «Худеем вместе» запустило собственные трекеры шагов, сна и учёта воды Российская команда разработчиков представила обновление приложения для подсчёта калорий и БЖУ «Худеем вместе»: теперь пользователи могут отслеживать ежедневные шаги, качество сна и питьевой режим прямо в основном окне программы. 20 апреля, 13:42 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zamrznuti tonovi

Привычка следить за питанием часто разбивается о рутину: отдельно считать калории и БЖУ, отдельно вести дневник активности, записывать воду в другом приложении, а данные о сне синхронизировать вручную. Разработчики «Худеем вместе» убрали этот барьер. В новой версии все ключевые показатели здоровья собраны на одном экране. Обновление сохраняет проверенные инструменты для работы с рационом. Всё это работает без платных подписок: базовый функционал остаётся полностью бесплатным.

— Наша аудитория — люди, которые подходят к здоровью осознанно, но ценят свое время, — отмечает руководитель продукта. — Вместо того чтобы заставлять пользователей собирать пазл из пяти разных утилит, мы добавили метрики, которые реально влияют на результат, в тот же интерфейс, где они уже ведут дневник питания. Шаги, сон и вода — это не отдельные гаджеты, а естественное продолжение работы с рационом.

Фото © «Худеем вместе»

Интерфейс не перегружен графиками и всплывающими окнами. Акцент сделан на чистоте данных и скорости ввода. Приложение подходит тем, кто ищет прозрачный инструмент для самостоятельного контроля веса без агрессивной монетизации и навязчивых уведомлений.

Приложение доступно в AppStore , Google Play и других популярных сторах.

Авторы Валерия Мишина