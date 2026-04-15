Паук залез в ухо украинки и плёл сети у барабанной перепонки целую неделю

В Ивано-Франковске у местной жительницы обнаружили паука в ухе после жалоб на боль и странные ощущения. Жуткую историю рассказали в пресс-службе «Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета»

Членистоногое проникло внутрь во время сна и добралось до барабанной перепонки, где оставалось почти неделю. Всё это время женщина испытывала сильную головную боль и чувствовала постоянное движение внутри. В больницу пациентка обратилась не сразу, после чего специалисты приняли решение о извлечении.

«Пациентка пожаловалась на боль и ограничение левого уха. А во время профилактического осмотра правых — неожиданно обнаружили паука», — рассказала врач-отоларинголог Андриана Мельник и отметила, что летом такие случаи происходят чаще, чем кажется. Она предупредила, что при попадании насекомого в ухо нельзя пытаться достать его самостоятельно.

Удалить незваного «гостя» удалось лишь спустя несколько дней после обращения. Медики подтвердили, что слуховой орган не получил повреждений. При этом произошедшее доставило серьёзный дискомфорт.

