15 апреля, 09:43

Паук залез в ухо украинки и плёл сети у барабанной перепонки целую неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jeff Cleveland

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jeff Cleveland

В Ивано-Франковске у местной жительницы обнаружили паука в ухе после жалоб на боль и странные ощущения. Жуткую историю рассказали в пресс-службе «Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета»

Видео / КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"

Членистоногое проникло внутрь во время сна и добралось до барабанной перепонки, где оставалось почти неделю. Всё это время женщина испытывала сильную головную боль и чувствовала постоянное движение внутри. В больницу пациентка обратилась не сразу, после чего специалисты приняли решение о извлечении.

«Пациентка пожаловалась на боль и ограничение левого уха. А во время профилактического осмотра правых неожиданно обнаружили паука», — рассказала врач-отоларинголог Андриана Мельник и отметила, что летом такие случаи происходят чаще, чем кажется. Она предупредила, что при попадании насекомого в ухо нельзя пытаться достать его самостоятельно.

Фото / КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"

Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"

Удалить незваного «гостя» удалось лишь спустя несколько дней после обращения. Медики подтвердили, что слуховой орган не получил повреждений. При этом произошедшее доставило серьёзный дискомфорт.

Москвичей предупредили о появлении пауков-романтиков в квартирах

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве ядовитая домашняя змея укусила 16-летнюю девушку. В квартире у девушки жили разные рептилии. Однажды при уборке из террариума выползла голубая куфия и вцепилась школьнице в колено.

Александра Мышляева
