Конфуз в США: Урганту напомнили про работу в ночном клубе и «безумно дорогое» пальто

В США прошло выступление команды «Живого Урганта» в составе Александра Гудкова, Аллы Михеевой, группы «Фрукты» и самого телеведущего. Гостьей шоу, которое снимали в Бруклине, стала ведущая RTVI US Лиза Каймин. Она рассказала, что когда-то работала в ночном клубе Санкт-Петербурга, где трудился и сам Иван Ургант.

Там артист работал ведущим. Журналистка напомнила, как Ургант со второй зарплаты купил пальто за четыреста долларов — «безумные» по тем временам деньги. Шоумен, к слову, подтвердил факт дорогой покупки.

Ранее жена Ивана Урганта упрекнула супруга за отсутствие денег. Наталья Кикнадзе во время пребывания в Ереване в шуточной форме обвинила своего мужа в «финансовой неполноценности». Видео с туром по Армении опубликовано на YouTube-канале шоумена.