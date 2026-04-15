Для мозга или души? ВЦИОМ узнал, что читают россияне

Большинство граждан России (71%) из числа тех, кто в принципе читает книги, делают это ежедневно или несколько раз в неделю. Об этом свидетельствует доклад аналитического центра ВЦИОМ, опубликованный на сайте организации.

Половина опрошенных (48%) призналась, что обычно не читает книги вовсе. Среди главных причин назывались другие приоритеты и нехватка времени (44%), плохое зрение (25%), отсутствие потребности (20%) и предпочтение других форматов контента (9%).

Треть читателей (33%) ограничивается несколькими книгами в год — это группа эпизодического чтения. Ещё четверть (25%) респондентов осиливает от 6 до 10 книг. Свыше 11 в год читают 29% россиян, что, по мнению аналитиков, является примером устойчивой практики и высокой вовлечённости.

Более половины читателей обращаются к книгам для отдыха, удовольствия и развлечения (57%), а также для получения новых знаний и развития (43%). Другие причины — необходимость для работы или учёбы (23%) и возможность отвлечься от проблем (19%). Художественную литературу предпочитают 74% респондентов, за ней с большим отрывом следуют исторические и биографические книги, учебная и профессиональная, научно-популярная (нон-фикшн), книги по саморазвитию, практические тексты (советы по кулинарии, строительству и т.п.), материалы о научных открытиях.

Ключевыми барьерами для чтения респонденты назвали дефицит времени (58%), высокие цены на книги (18%) и конкуренцию с аудио- и видеоконтентом (15%). Часть опрошенных также упомянула сложности с концентрацией.

Опрос «ВЦИОМ-спутник» провели 7–8 марта 2026 года. В нём приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.

