Амурчанин отправил транспортной компанией золото на 54 млн рублей

В Амурской области сотрудники регионального УФСБ пресекли незаконный оборот драгоценного металла. У мужчины изъяли три слитка общим весом более 4,3 килограмма золота, стоимость которого превышает 54 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Амурчанин попытался отправить ценный груз через транспортную компанию в другой город с целью последующей продажи. Однако его действия были пресечены сотрудниками ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов в крупном размере). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Узбекистане на таможенном посту «Дустлик» задержали гражданку Киргизии за попытку незаконного ввоза ювелирных изделий. Женщина спрятала 15 украшений весом 54 грамма в половых органах, общая стоимость контрабанды составила 70 миллионов сумов (около 464 тысяч рублей). Она действовала по инструкции неизвестного за вознаграждение.