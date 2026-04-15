Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 10:21

Сыграл на опережение: Канье Уэст отменил концерт в Марселе, который хотели запретить власти Франции

Канье Уэст отменил концерт во Франции из-за угрозы запрета

Обложка © Getty Images / Scott Dudelson

Американский рэпер Канье Уэст принял решение отложить свой концерт в Марселе, запланированный на 11 мая. Об этом музыкант сообщил в соцсети.

«Тщательно обдумав этот вопрос, я пришёл к единоличному решению отложить мой концерт в Марселе, Франция, до дальнейшего уведомления», — написал Уэст.

Незадолго до этого агентство AFP сообщило со ссылкой на источник, что министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес «решительно настроен» найти способ отменить выступление артиста из-за его высказываний, которые были расценены как антисемитские. Мэр Марселя Бенуа Паян ещё в начале марта заявил, что Канье Уэста в городе «не ждут».

Канье Уэст может выступить в России за $8 млн в 2026 году

Ранее Великобритания запретила рэперу въезд в страну, из-за чего был отменён фестиваль Wireless с его участием. Несмотря на отмены, у музыканта остаются запланированы выступления в Индии, Турции, Нидерландах, Испании, Италии и Португалии.

Анастасия Никонорова
