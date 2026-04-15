Топ-менеджеры компаний РФ рассказали о перспективах применения ИИ в бизнесе

В России бизнес постепенно отходит от точечного применения технологий искусственного интеллекта в пользу системного их внедрения. Сегодня ИИ помогает предпринимателям повышать эффективность работы и обгонять конкурентов. К таким выводам пришли участники бизнес-завтрака в Москве, посвящённого презентации результатов совместного исследования Ассоциации менеджеров и компании «Билайн» на тему «ИИ в коммерческих подразделениях российских компаний: актуальный опыт российского бизнеса».

Подробные результаты исследования представила Нина Матвиенко, замдиректора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайн Big Data & AI», команды по работе с большими данными и искусственным интеллектом. По её словам, четверть управленцев (24%) уже интегрировали ИИ в коммерческие операции, ещё 22% находятся в процессе разработки таких стратегий. Однако 37% компаний пока используют нейросети лишь ситуативно, а 17% только присматриваются. Тем не менее процесс внедрения ИИ по-прежнему вызывает ряд сложностей у бизнеса. Основные барьеры — неопределённый возврат инвестиций (28%), сложность интеграции (25%) и отсутствие готовых решений под конкретные бизнес-задачи (19%).

«Парадокс в том, что бизнес уже готов инвестировать, но пока не научился измерять результат. Самая популярная метрика — удовлетворённость клиентов (30,8%), а прибыль сегментов, в которых используется ИИ, считают только 5,6%. Пока компании оценивают искусственный интеллект по принципу «нравится – не нравится», масштабировать его как бизнес-инструмент сложно, и хуже всего рынок понимает границы применения технологии и её экономику», — резюмировала Матвиенко.

В ходе мероприятия представители крупного и среднего бизнеса поделились своим опытом работы с ИИ. Так, Кирилл Синицын, директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур», отметил, что в компании внедрено несколько ИИ-сервисов. В частности, технологии позволили в десятки раз сократить время анализа записей разговоров с клиентами, повысить качество обслуживания и клиентоцентричность продаж.

Станислав Скалабан, директор по развитию сайтов и приложений РМГ, подчеркнул, что искусственный интеллект уже выходит за рамки простого улучшения бизнес-процессов, создавая полноценные креативные продукты — от рекламных роликов и промокампаний до уникальных музыкальных композиций. Эксперт рассказал, как ИИ активно внедряется в медиаиндустрию, предлагая инновационные решения и существенно ускоряя рабочие процессы, что открывает новые перспективы для развития цифровых креативных решений.

В завершение встречи эксперты выразили уверенность, что масштабное внедрение ИИ в бизнес-процессы станет возможным уже менее чем через год. После этого начнётся этап дальнейших усовершенствований ИИ-технологий и моделей, позволяющих более точно и объективно оценивать эффективность новых решений и обеспечивать их адаптацию к динамично меняющимся условиям рынка.

