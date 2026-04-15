Глава МИД Украины Андрей Сибига предъявил претензии Израилю за покупку российского зерна, которое Киев считает украденным. Об этом украинский дипломат сообщил в соцсети X после телефонного разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Поводом для недовольства стал заход в один из израильских портов российского судна с зерном, произведённым в новых регионах РФ. Киев считает эту продукцию незаконно вывезенной со своей территории и настаивает, что она по сути «украдена». Сибига заявил, что такие сделки наносят ущерб международной поддержке Незалежной и идут вразрез с принципами честной торговли во время боевых действий.

Глава украинской дипломатии призвал Израиль пересмотреть подход к закупкам российского продовольствия и отказаться от дальнейшего приобретения зерна. Саар выслушал позицию коллеги, но официального ответа от израильской стороны пока не последовало. Страна продолжает покупать российское зерно, остающееся одним из ключевых товаров на мировом рынке. Для Израиля, сильно зависящего от импорта продовольствия, вопросы стабильности поставок и продовольственной безопасности нередко имеют приоритет над политическими соображениями.

Ранее сообщалось, что киевский режим был вынужден пойти на экстренное и резкое сокращение объёмов закупок природного газа за рубежом. Согласно данным, 31 марта на Украину поступило 24 миллиона кубометров газа. Однако уже 1 апреля суточный показатель импорта рухнул до отметки всего в 800 тысяч кубометров.