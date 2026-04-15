Татьяна Тарасова попала в реанимацию
Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Эту тревожную весть озвучил её близкий родственник Алексей в разговоре с «Матч ТВ».
«Она лечится, ей уже лучше. Всё нормально», — сказал он.
Ранее сообщалось, что самый опасный этап болезни остался позади. Врачи продолжают наблюдать за именитой наставницей.
Татьяна Анатольевна Тарасова родилась в Москве 13 февраля 1947 года. Она выдающийся советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер СССР (1975). Дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. К 2004 году подготовила спортсменов, завоевавших 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь высших олимпийских наград в трёх из четырёх дисциплин фигурного катания. В 2008 году её имя было увековечено в Зале славы мирового фигурного катания.
