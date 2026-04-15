МИД: РФ и Азербайджан пришли к соглашению по вопросу крушения самолёта у Актау

Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы из-за катастрофы лайнера Embraer 190 под Актау. Соответствующее заявление сделали внешнеполитические ведомства двух стран.

Инцидент произошёл 25 декабря 2024 года. Воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании AZAL, потерпело крушение в результате непреднамеренного срабатывания системы ПВО в российском небе.

Договорённость о справедливом разрешении последствий трагедии, включая выплату компенсаций, была достигнута лидерами государств в октябре 2025 года в Душанбе. Сейчас стороны официально подтвердили выполнение этих договорённостей.

Предпринятые шаги, как подчеркивается в совместном коммюнике, демонстрируют общий настрой на укрепление союзнических связей. В Москве и Баку уверены: дальнейшее развитие партнёрства послужит интересам народов обеих стран.

Самолёт Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря 2024 года. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых семеро граждан России. Выжили 29 пассажиров, включая девять россиян. В день катастрофы российские системы ПВО зафиксировали три украинских БПЛА, пересёкших границу ночью.