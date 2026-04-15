Муж Ивлеевой заработал за год 101 млн рублей на строительном бизнесе

Муж блогерши Насти Ивлеевой Филипп Бегак заработал за год на строительном бизнесе 101 млн рублей. Прибыль ему принесла компания «СК Фронтон», которую он возглавил в 2023 году, выяснила «Газета.Ru».

В 2024 году фирма принесла предпринимателю 69 млн рублей. Однако чистая прибыль по итогам 2025 года составила всего 520 тысяч рублей. А бухгалтерская отчётность говорит, что на бизнесе Бегака висит незакрытый долг по кредитам в размере 560 млн рублей. У мужа Ивлеевой есть также фермерское хозяйство «Пахарь», которым он руководит с 2025 года.

Сама блогерша уже несколько лет не занимается коммерческой деятельностью. После скандала с «голой» вечеринкой она вышла из всех компаний, где была учредителем. Сейчас у неё осталось только действующее ИП.

Ранее СМИ узнали, что Анастасия Ивлеева и её супруг распродают недвижимость из-за резкого снижения доходов семейного бизнеса. В феврале знаменитость продала родительскую двухкомнатную квартиру площадью 44 квадрата во Всеволожском районе Ленобласти менее чем за 5 млн рублей.