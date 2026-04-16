«Поэтому вы летаете на региональных авиалиниях»: Лётчики замяукали и залаяли на аварийной частоте

В небе над столицей США разыгрался нешуточный зверинец. Пилоты регионального борта CRJ авиакомпании Delta начали мяукать и гавкать во время связи с диспетчером аэропорта Рональда Рейгана.

Пилоты дурачатся на аварийной частоте 121.5.

Мужчины развлекались на частоте 121.5 (Guard Frequency), которая по регламенту предназначена исключительно для чрезвычайных ситуаций. Диспетчер, услышав кошачьи трели, не выдержал.

«Ведите себя более профессионально», – попросил он.

А затем добил самооценку шутников фразой, которая уже разлетелась по сети: «Поэтому вы до сих пор летаете на региональных авиалиниях».

В социальных сетях пользователи утверждают, что пилоты регулярно так дурачатся на аварийной частоте.

