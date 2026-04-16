«Поэтому вы летаете на региональных авиалиниях»: Лётчики замяукали и залаяли на аварийной частоте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

В небе над столицей США разыгрался нешуточный зверинец. Пилоты регионального борта CRJ авиакомпании Delta начали мяукать и гавкать во время связи с диспетчером аэропорта Рональда Рейгана.

Мужчины развлекались на частоте 121.5 (Guard Frequency), которая по регламенту предназначена исключительно для чрезвычайных ситуаций. Диспетчер, услышав кошачьи трели, не выдержал.

«Ведите себя более профессионально», – попросил он.

А затем добил самооценку шутников фразой, которая уже разлетелась по сети: «Поэтому вы до сих пор летаете на региональных авиалиниях».

В социальных сетях пользователи утверждают, что пилоты регулярно так дурачатся на аварийной частоте.

Конгрессмен Берчетт назвал смерти связанных с темой НЛО чиновников неслучайными

Ранее Life.ru писал, что в США продают дневник пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Личные записи Роберта Льюиса, второго пилота бомбардировщика «Энола Гэй», оценили почти в миллион долларов. В дневнике есть знаменитая фраза: «Боже мой, что мы наделали».

Юния Ларсон
