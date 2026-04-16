Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 05:03

ФНПР счёл массовую рабочую четырёхдневку опасной для экономики России

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / FotoAndalucia

В России пока рано говорить о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Такое решение может навредить экономике страны. Об этом заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. Эксперт пояснила, массовое сокращение рабочих дней создаст серьёзные риски для бизнеса и рынка труда.

«Четырехдневная рабочая неделя — это не ближайшая перспектива для России. Её массовое введение в текущих условиях невозможно»,приводит слова ректора ТАСС.

Кузьмина допускает локальные эксперименты — отдельные компании могут тестировать новый график. Но повсеместное введение четырёхдневки в России она считает опасным шагом.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал к введению шестидневки. По его словам, увеличение числа рабочих дней в неделю может стать шагом к укреплению экономики России.

Лия Мурадьян
