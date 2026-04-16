Экс-сенатор Арашуков судится с «Чёрным дельфином» из-за двух яиц

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное в колонии «Чёрный дельфин» (Оренбургская область), снова взялся за судебные тяжбы. На этот раз он подал иск к администрации учреждения, требуя 100 тысяч рублей за невыдачу продуктов. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела указано, что заключённый также недоволен порядком просмотра телевидения.

«Административный истец Арашуков Р. Р. просил суд признать незаконными действия ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, выразившиеся в нарушении установленного графика воспроизведения телеканалов», — сообщается в документах. По словам заявителя, передачи переключают хаотично, что нарушает график.

Отдельное внимание в жалобах уделено питанию. Бывший парламентарий утверждает, что в конце февраля и начале марта его лишили холодных закусок и двух куриных яиц. Кроме того, он сетовал на несвоевременную выдачу обеда и ужина. В одном из обращений арестант просил разрешить ему звонить близким каждый день, а не раз в неделю.

Помимо устранения нарушений, фигурант потребовал выплатить ему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также он настаивал на возврате трех тысяч рублей, потраченных на госпошлину.

«Административный истец Арашуков Р.Р. просил суд признать незаконными действия ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, выразившиеся в непредоставлении Арашукову Р. Р. продуктов питания, отраженных в его заявлении», — говорится в материалах.

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области рассмотрел требования заключённого и отказал в их удовлетворении. Все претензии к тюремному ведомству признаны необоснованными.

Напомним, бывший сенатор был задержан прямо на заседании Совета Федерации в январе 2019 года. Его признали виновным в организации преступного сообщества, убийствах и хищении газа у «Газпрома» на 4,4 миллиарда рублей. Суд приговорил его к пожизненному сроку, а позже добавил ещё 10 лет и штраф 120 миллионов за взятку сотруднику УФСИН.