Стали известны типичные баги современных телефонов
С начала прошлого года специалисты протестировали более ста моделей смартфонов разных производителей, представленных на российском рынке.
В ходе проверок выявлены технические несоответствия стандарту сотовой связи, характерные для большинства современных устройств разных производителей и ценовой категории брендов. Таковы данные МегаФона.
Наиболее распространённый баг, зафиксированный в 68% моделей, — низкая пропускная способность (throughput) в сетях 3G и 4G. Чуть реже — в 65% случаев — выявлены ошибки в агрегации несущих частот (CA), из‑за чего гаджет не может объединить сигналы от нескольких базовых станций в один высокоскоростной канал. Обе они приводят к снижению фактической скорости передачи данных относительно технических возможностей сети оператора.
Ещё одна проблема, связанная с некорректным отображением «Визитки», обнаружена в 60% протестированных телефонов.
Лаборатория работает с большинством производителей, представленных на российском рынке. В ходе тестирования специалисты выявляют и помогают устранить технические недочёты и несоответствия стандарту сотовой связи.