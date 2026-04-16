Убийцу русской модели и её 15-летней дочери в Турции переобъявили в розыск

МВД России повторно объявило в розыск Андрея Кушлевича, которого обвиняют в убийстве его бывшей жены Ирины Двизовой и её дочери в турецком Бодруме. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства, в карточке розыска появилась отметка «переобъявлен».

Ранее, по данным правоохранительных органов, Кушлевич уже находился в розыске с 2017 года за побег из-под ареста.

В ноябре 2023 года в турецком Бодруме были найдены тела 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. В январе 2024 года СК России возбудил по этому факту уголовное дело. Вскоре после этого подозреваемый, гражданин Литвы Андрей Кушлевич (экс-супруг Ирины), был экстрадирован из Германии в Турцию. В мае 2024 года немецкая полиция официально подтвердила его задержание. Теперь турецкое правосудие требует для него пожизненного лишения свободы.