Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 13:16

В Британии начали подготовку к дефициту продуктов на фоне войны в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Pelagija

Британское правительство начало подготовку к возможному дефициту продуктов питания на фоне затяжной войны в Иране. Данную информацию передаёт газета The Times со ссылкой на попавший в распоряжение издания правительственный анализ.

Представители канцелярии премьера, казначейства и министерства обороны Соединённого Королевства проработали различные сценарии развития ближневосточного кризиса и его последствия для национальной экономики. Ключевая проблема — потенциальное перекрытие Ормузского пролива, что неминуемо спровоцирует нехватку углекислого газа, без которого пищевая промышленность работать не может.

Под ударом окажутся в первую очередь аграрный сектор и сфера гостеприимства, ведь CO2 используют для продления свежести салатов, мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. Возможен и дефицит мяса, поскольку газ применяется при забое почти всего поголовья свиней и более двух третей кур. Пивоварни тоже в зоне риска — углекислота отвечает за газировку напитков. Ирония в том, что дефицит пива может ударить по Британии как раз в разгар чемпионата мира по футболу, который будут смотреть миллионы.

Дефицит, впрочем, вряд ли окажется тотальным, но выбор в супермаркетах заметно уменьшится. Приоритетом для правительства станет здравоохранение — углекислый газ в виде сухого льда необходим для транспортировки вакцин. При самом плохом раскладе запасы CO2 могут упасть до 18% от нынешнего уровня.

Чтобы не допустить коллапса, чиновники разработали план: обязать заводы удвоить выпуск углекислоты, временно остановив другие производства. Также рассматривается вариант выплаты компенсаций поставщикам, чтобы они сконцентрировались именно на CO2. По предварительным подсчётам, такая мера обойдётся казне в десятки миллионов фунтов.

Bloomberg: Война в Иране взвинтила цены на нефть Urals до 13-летнего максимума
Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие в марте поползли вверх из-за ближневосточного конфликта и удорожания энергоносителей. Индекс продовольственных цен ФАО достиг в марте отметки в 128,5 пункта — это на 2,4 процента выше февральского показателя и на 1% больше, чем год назад. Специалисты ООН связывают такую динамику с подорожанием нефти и сбоями в поставках удобрений. Сдерживающим фактором пока выступают крупные мировые запасы зерновых.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Великобритания
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar