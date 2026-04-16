В Британии начали подготовку к дефициту продуктов на фоне войны в Иране

Британское правительство начало подготовку к возможному дефициту продуктов питания на фоне затяжной войны в Иране. Данную информацию передаёт газета The Times со ссылкой на попавший в распоряжение издания правительственный анализ.

Представители канцелярии премьера, казначейства и министерства обороны Соединённого Королевства проработали различные сценарии развития ближневосточного кризиса и его последствия для национальной экономики. Ключевая проблема — потенциальное перекрытие Ормузского пролива, что неминуемо спровоцирует нехватку углекислого газа, без которого пищевая промышленность работать не может.

Под ударом окажутся в первую очередь аграрный сектор и сфера гостеприимства, ведь CO2 используют для продления свежести салатов, мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. Возможен и дефицит мяса, поскольку газ применяется при забое почти всего поголовья свиней и более двух третей кур. Пивоварни тоже в зоне риска — углекислота отвечает за газировку напитков. Ирония в том, что дефицит пива может ударить по Британии как раз в разгар чемпионата мира по футболу, который будут смотреть миллионы.

Дефицит, впрочем, вряд ли окажется тотальным, но выбор в супермаркетах заметно уменьшится. Приоритетом для правительства станет здравоохранение — углекислый газ в виде сухого льда необходим для транспортировки вакцин. При самом плохом раскладе запасы CO2 могут упасть до 18% от нынешнего уровня.

Чтобы не допустить коллапса, чиновники разработали план: обязать заводы удвоить выпуск углекислоты, временно остановив другие производства. Также рассматривается вариант выплаты компенсаций поставщикам, чтобы они сконцентрировались именно на CO2. По предварительным подсчётам, такая мера обойдётся казне в десятки миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие в марте поползли вверх из-за ближневосточного конфликта и удорожания энергоносителей. Индекс продовольственных цен ФАО достиг в марте отметки в 128,5 пункта — это на 2,4 процента выше февральского показателя и на 1% больше, чем год назад. Специалисты ООН связывают такую динамику с подорожанием нефти и сбоями в поставках удобрений. Сдерживающим фактором пока выступают крупные мировые запасы зерновых.