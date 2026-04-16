Спасатель из Тюмени, вернувший к жизни котов после пожара, помогает бойцам СВО

Тюменский пожарный Руслан Белоус, прославившийся после спасения кота из горящей квартиры, регулярно ездит в зону СВО помогать бойцам. Об этом он рассказал в интервью Kp.ru.

Пожарный откачал двух пострадавших в пожаре котов в Тюмени. Видео © VK / ЧС Тюмень

«Я занимаюсь волонтёрством. Каждый месяц езжу в зону СВО: помогаю бойцам, детским домам, местным жителям. Не могу оставаться в стороне. Там у меня даже позывной есть — Пожарный», — ответил он.

На вопрос, считает ли он это своим предназначением, мужчина скромно ответил, что просто честно выполняет свою работу и старается помогать тем, кто нуждается, потому что доброта — самое важное. Руслан служит пожарным уже 13 лет. За годы работы он спасал не только людей, но и их питомцев.

Как раз недавно в Тюмени Белоус вернул к жизни кота, который надышался угарным газом в горящей квартире. Сначала Руслан вывел из огня хозяйку — женщина упорно отказывалась уходить без своих трёх котов. Пожарный пообещал, что вернётся за ними. Слово он сдержал: снова зашёл в задымлённое помещение и вынес всех животных.

Один кот был в нормальном состоянии, а двоих пришлось откачивать. Несколько минут массажа и искусственного дыхания — и зверёк сделал первый вдох, открыл глаза и посмотрел испуганно, но с благодарностью. Руслан признаётся: этот взгляд стал для него лучшей наградой, и он ещё долго ходил с улыбкой.

«Думаю, животные всё понимают. Я и сам заметил, как он на меня смотрел. Этот взгляд — самая большая награда. У меня потом ещё долго улыбка не сходила с лица. Был очень рад, что спас ещё одну жизнь», — признается Руслан.

Данное видео спасения мгновенно разлетелось по интернету. Люди благодарили Руслана и называли его настоящим героем.

Ранее сообщалось, что на балийском пляже Переренан собаку, которую выгуливал хозяин, унесло в океан сильным течением. Всё произошло у небольшой реки, впадающей в море. Пса за секунды затянуло в открытые волны. Очевидцы рассказывают, что хозяин не решился броситься следом. Тогда в воду прыгнул россиянин Евгений. Мужчина доплыл до животного, но самостоятельно выбраться на берег не смог и позвал на помощь. Спустя десять минут борьбы со стихией спасатели вместе с псом выбрались на сушу. Обессиленный Евгений рухнул на песок прямо у кромки воды