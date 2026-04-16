Washington Post: Бывший вице-губернатор Вирджинии и его жена найдены мёртвыми
Джастин Фэрфакс (слева) с Бараком Обамой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lgjustinfairfax
Бывший вице-губернатор штата Вирджиния Джастин Фэрфакс и его жена Серина найдены мертвыми в своем доме в Аннандейле. Об этом пишет The Washington Post.
По данным издания, тела обнаружили сотрудники полиции округа Фэрфакс. При каких обстоятельствах это произошло, в публикации не уточняется.
Официальной информации о причинах смерти на данный момент нет. Власти проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Фэрфакс занимал пост вице-губернатора Вирджинии в 2018–2022 годах и считался заметной фигурой в региональной политике США.
