Washington Post: Бывший вице-губернатор Вирджинии и его жена найдены мёртвыми

Бывший вице-губернатор штата Вирджиния Джастин Фэрфакс и его жена Серина найдены мертвыми в своем доме в Аннандейле. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, тела обнаружили сотрудники полиции округа Фэрфакс. При каких обстоятельствах это произошло, в публикации не уточняется.

Официальной информации о причинах смерти на данный момент нет. Власти проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фэрфакс занимал пост вице-губернатора Вирджинии в 2018–2022 годах и считался заметной фигурой в региональной политике США.