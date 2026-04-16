Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 13:54

Washington Post: Бывший вице-губернатор Вирджинии и его жена найдены мёртвыми

Джастин Фэрфакс (слева) с Бараком Обамой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lgjustinfairfax

Бывший вице-губернатор штата Вирджиния Джастин Фэрфакс и его жена Серина найдены мертвыми в своем доме в Аннандейле. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, тела обнаружили сотрудники полиции округа Фэрфакс. При каких обстоятельствах это произошло, в публикации не уточняется.

Официальной информации о причинах смерти на данный момент нет. Власти проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фэрфакс занимал пост вице-губернатора Вирджинии в 2018–2022 годах и считался заметной фигурой в региональной политике США.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar