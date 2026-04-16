Депутат Колесник предложил выкупить Вечный огонь в Латвии и перевезти в Россию

В Госдуме предложили выкупить Вечный огонь в латвийском Даугавпилсе и перевезти его в Россию. С таким предложением выступил депутат Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

Местные власти города собрались сносить памятник, а вместе с ним и Вечный огонь. Колесник считает, что огонь и прах погибших советских воинов нужно перевезти в Россию, чтобы сохранить память о них. По словам депутата, можно попробовать договориться с латышами, вплоть до выкупа. Деньги, уверен он, не проблема — народ соберёт сколько нужно. Колесник назвал Вечный огонь святыней для каждого нормального гражданина России и советского человека.

«В любом варианте нужно перевозить в Россию прах погибших советских воинов, благодаря которым мы все живем. Я согласен с вариантом выкупа. Может быть и такой вариант, в том числе и для Вечного огня, который является для каждого нормального гражданина России, советского человека, святым», — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что в литовском городе Шяуляй археологи откопали останки 26 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Раскопки велись рядом с местным кафедральным собором. Археолог Рокас Краняускас рассказал, что в земле остаётся ещё примерно половина останков — их тоже планируют извлечь. Перезахоронят всех на кладбище в Гинукай, где уже есть могилы советских воинов.