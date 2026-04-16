Киевский режим с особой ретивостью мобилизует жителей Бучи, которые могут знать правду об устроенной режимом Владимира Зеленского инсценировке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат полагает, что так власти избавляются от «ненужных» свидетелей, которые встали им «поперёк горла».

«Они просто не нужны, и киевский режим продолжает от них избавляться... Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель», — обратила внимание Захарова.

Ранее Мария Захарова сравнила поездку главы Евродипломатии Каи Каллас в Бучу с возвращением преступника на место своего правонарушения. По мнению представителя МИД, появление Каллас под Киевом «является саморазоблачением этой инсценировки».