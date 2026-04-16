Задержку зарплаты приравняли к тяжкому греху в кодексе православного бизнесмена

В храме Христа Спасителя прошел знаковый диалог между Церковью и бизнесом. На конференции «Вера и дело» предпринимателям представили свод этических правил, своего рода «духовный кодекс», призванный направить их деятельность в русло христианских ценностей. Один из самых ярких тезисов документа — невыплата зарплаты есть тяжкий грех.

«Бизнес — это форма служения Богу и людям. Богатство – инструмент для совершения добрых дел… Справедливость: выплата достойной «белой» зарплаты без задержек. Удержание заработка – тяжкий грех», — говорится в представленном участникам конференции проекте кодекса, который есть в распоряжении РИА «Новости».

Документ устанавливает для православных предпринимателей ряд этических норм. В частности, он предписывает уважать право сотрудников на отдых и личную жизнь, а также оказывать им поддержку в сложных обстоятельствах. Кодекс вводит прямой запрет на недобросовестные методы конкуренции, такие как клевета, промышленный шпионаж и использование административного давления для устранения соперников.

Важным требованием кодекса является обязательное направление части прибыли компании на благотворительные цели.

Всего документ содержит семь разделов. Они раскрывают такие темы, как сущность бизнеса и призвание предпринимателя, миссия компании (которая не должна ограничиваться извлечением прибыли), отношение к персоналу и принципы делового партнерства, основанные на честности и верности слову. Также в кодексе затрагиваются вопросы лояльности и ответственности перед властью и аспекты человеческих взаимоотношений в деловой среде.

Разработчики кодекса, представленного в храме Христа Спасителя, продолжают сбор предложений и дополнений. Их можно направить в фонд развития созидательного предпринимательства «Дело во имя Веры». Этот фонд выступил одним из организаторов конференции «Вера и дело» совместно с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

