Объявлена главная тема ПМЭФ-2026
Центральной предстоящего XXIX Петербургского экономического форума станет «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Организаторы из «Росконгресса» опубликовали архитектуру деловой программы.
Мероприятие запланировано на 3–6 июня 2026 года.
Ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков уточнил, что программу выстроили вокруг четырёх смысловых блоков. Они отражают текущую картину в глобальной экономике.
В рамках российского трека участникам предстоит найти способы вернуть хозяйство страны к росту. На международной площадке обсудят реальные процессы перехода к многополярной модели.
Напомним, что в 2025 году главная тема звучала так: «Общие ценности — основы роста в многополярном мире».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
