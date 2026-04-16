Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти могут быть причастны к устранению свидетелей событий в Буче весной 2022 года. По её словам, есть основания полагать, что Украина избавляется от тех, кто мог бы раскрыть правду об этой «инсценировке».

«Есть все основания полагать, что киевский режим избавляется от всех, кто рано или поздно сможет или смог бы рассказать правду об инсценировке в Буче весной 2022 года», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова также предположила, что активная мобилизация в Буче могла использоваться для отправки очевидцев в зону боевых действий.

Ранее Мария Захарова сравнила поездку главы Евродипломатии Каи Каллас в Бучу с возвращением преступника на место своего правонарушения. По мнению представителя МИД, появление Каллас под Киевом «является саморазоблачением этой инсценировки».