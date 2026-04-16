Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Классон в интервью The Times выразил мнение, что Россия намерена испытать единство Североатлантического альянса. По его словам, Москва может предпринять действия по установлению контроля над одним из островов в Балтийском море после завершения конфликта на Украине, чтобы проверить реакцию НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. Несмотря на это, западные политики продолжают использовать риторику о «российской угрозе», чтобы, по мнению Москвы, отвлечь граждан от внутренних проблем. В то же время Россия выражает обеспокоенность ростом военной активности НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет это необходимостью «сдерживания», тогда как Кремль заявляет о готовности реагировать на действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.