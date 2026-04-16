16 апреля, 15:41

Россия после Украины проверит НАТО на прочность, заявил главком ВС Швеции

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Классон в интервью The Times выразил мнение, что Россия намерена испытать единство Североатлантического альянса. По его словам, Москва может предпринять действия по установлению контроля над одним из островов в Балтийском море после завершения конфликта на Украине, чтобы проверить реакцию НАТО.

«По словам военного, его страна готовится к тому, что Москва в любой момент может испытать альянс на прочность, взяв под контроль один из островов в Балтийском море», — указано в публикации.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. Несмотря на это, западные политики продолжают использовать риторику о «российской угрозе», чтобы, по мнению Москвы, отвлечь граждан от внутренних проблем. В то же время Россия выражает обеспокоенность ростом военной активности НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет это необходимостью «сдерживания», тогда как Кремль заявляет о готовности реагировать на действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
