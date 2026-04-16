Обвиняемому в госизмене депутату Рады Шуфричу смягчили меру пресечения

На Украине народного депутата от ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») Нестора Шуфрича выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщил адвокат политика Виктор Карпенко.

Защитник уточнил, что Шуфрич обязан безвылазно сидеть дома по адресу регистрации, носить электронный браслет, по первому зову являться к следователю и в суд, а также не общаться со свидетелями по делу. Суд продлил действие этой меры пресечения до 9 мая.

Политика задержали ещё в сентябре 2023 года. Служба безопасности Украины вменила ему в вину систематическое распространение тезисов о том, что украинское государство — искусственное образование, у Украины и России единая история, а украинцы и россияне — один народ. Сам Шуфрич категорически не согласен с обвинениями. Его защита уже заявила о намерении обжаловать судебное решение.

Напомним, что ранее киевский апелляционный суд разрешил освободить народного депутата Нестора Шуфрича под залог в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Сын депутата Александр выразил уверенность, что деньги помогут собрать соратники по партии, среди которых есть миллионеры.