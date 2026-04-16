Даже синхронист не сдержался: Переводчик Зеленского выругался матом в прямом эфире

Пресс-конференция Владимира Зеленского в Нидерландах, видимо, оказалась настолько напряженной, что даже переводчик не выдержал. Сразу после её окончания он выругался матом в прямом эфире, что и подметили журналисты.

Инцидент произошёл во время трансляции совместной пресс-конференции Зеленского и премьер-министра Нидерландов. По завершении мероприятия переводчик-синхронист, не осознав, что микрофон всё ещё включён, допустил нецензурное высказывание. Сразу после прощальных слов политиков он произнёс на украинском языке: «У меня такой пресс-конференции ещё никогда не было», после чего его коллега добавила по-английски: «Господи Иисусе».

Ранее Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким допустил оговорку, перейдя на русский язык. Экс-комик, требуя от союзников конкретных гарантий безопасности, собирался произнести слово «можливість» (возможность), но неожиданно начал его по-русски.