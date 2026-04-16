Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз не способен ослабить Россию. По его словам, русские встают на колени только в одном случае — чтобы завязать шнурки, а не по требованию извне.

По мнению Фицо, ЕС не может предложить мир, только войну. Однако стратегия «поставить Россию на колени» — нерабочая, уверен премьер.

«Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — заявил Фицо во время встречи со студентами. Видеозапись беседы появилась на YouTube-канале словацкого правительства в четверг.

Ранее Фицо предупредил крупнейшие страны Евросоюза: приняв Киев в свой состав, блок столкнётся с жестким шантажом. По его словам, украинская сторона начнёт использовать свой боевой опыт, чтобы выбивать у Брюсселя любые уступки. Он добавил, что Киев начнёт угрожать партнёрам своей военной подготовкой при любом отказе выполнять его просьбы.