Посол РФ рассказал про безвизовый режим и прямые рейсы в Замбию

Россия и Замбия завершают согласование безвизового режима. Документ находится на финальной стадии, и российская сторона ждёт от замбийцев готовое к подписанию соглашение. Об этом газете «Известия» сообщил посол РФ в Лусаке Азим Ярахмедов.

Кроме того, в ближайшие два-три года страны планируют возобновить прямое авиасообщение между Москвой и Лусакой. Оно существовало с 1977 года, но было закрыто в 1991-м. Сейчас россияне летают в Замбию с пересадками (чаще всего через ОАЭ, Катар или Турцию) минимум за 15 часов и от 110 тысяч рублей за билет.

Замбия называет себя одной из самых безопасных стран Африки и делает ставку на сафари (более 30% территории — дикая природа). Туристов привлекают водопад Виктория, озеро Танганьика, миграция 10 миллионов летучих мышей и редчайший китоглав. Безвиз для россиян также готовят Зимбабве и Мозамбик.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка планирует полностью отменить визы для россиян уже в этом году. Сейчас туристам из РФ нужно оформлять бесплатную электронную визу на 30 дней, а для продления поездки платить от 60 до 200 долларов. Новые правила могут разрешить россиянам находиться на острове без визы до шести месяцев.