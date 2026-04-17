Львёнок во время фотосессии в цирке изуродовал лицо трёхлетней девочке

Попытка сделать памятный снимок в египетском цирке обернулась трагедией. Трёхлетняя девочка получила жуткие травмы лица после того, как на неё набросился львёнок, с которым её решили сфотографировать. Об этом сообщает Gulf News.

Инцидент произошёл в Национальном цирке Каира (также известном как Дом народного искусства). Мужчина привёл всю семью на представление, а после окончания шоу договорился с местным фотографом о фотосессии с маленьким хищником.

В какой-то момент львёнок вцепился когтями прямо в лицо ребёнка. Удар был настолько сильным, что малышка потеряла сознание. Её в срочном порядке доставили в больницу.

Разбирательство показало, что фотограф действовал на свой страх и риск: он самостоятельно взял животное у дрессировщика для дополнительного заработка. После жалобы семьи прокуратура отстранила от работы и директора цирка, и самого укротителя. А девочке теперь предстоит долгое и сложное лечение.

