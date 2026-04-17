В Тюменской области родился крошечный малыш весом с буханку хлеба

В Тюменской области родился малыш весом всего 748 граммов и ростом 33 сантиметра — это значительно меньше средних показателей новорождённого (около трёх килограммов). Об этом URA.ru сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«С начала 2026 года в Тюменской области вес самого маленького новорождённого составил 748 граммов», — сказано в публикации.

Рост этой крохи составлял всего 33 сантиметра. При этом по другую сторону статистики находится самый крупный ребёнок с весом в 4,9 кг и ростом в 61 сантиметр.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 апреля в России расширяется неонатальный скрининг, а новорождённых начнут проверять ещё на два наследственных заболевания — Х-сцепленную адренолейкодистрофию (накопление опасных жирных кислот) и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (тяжёлый недостаток серотонина и дофамина).