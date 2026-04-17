Ортодонт рассказала, как полость рта сигналит нам о циррозе печени

Воспаление в полости рта — это не локальная проблема, а фактор, влияющий на весь организм, особенно на печень. Хронические очаги инфекции создают дополнительную нагрузку на «биохимический завод» и повышают риски осложнений. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова.

Связь между состоянием рта и болезнями печени уже не сенсация. При нарушении функции печени страдают и слизистые.

«Пациенты с хроническими заболеваниями печени нередко жалуются на сухость во рту, жжение слизистой, неприятный привкус. Возможны частые кровоточивости дёсен — это связано с нарушением свёртываемости крови. Внимательный врач может заподозрить системные проблемы и направить пациента к терапевту или гепатологу», — сказала доктор.

Основной механизм — хроническое воспаление. Пародонтит — это не просто кровоточивость, а «парадный вход» для бактерий и токсинов, которые попадают в кровоток и усиливают нагрузку на печень. Микробиота рта и кишечника тесно связаны, поскольку нарушение барьера запускает ось «рот — кишечник — печень».

Наиболее опасны для пациентов с болезнями печени пародонтит, кисты, гранулемы, периодонтиты, а также плохая гигиена и зубные отложения — резервуар бактерий. При выраженных заболеваниях печени снижается свёртываемость крови, что повышает риск кровотечений при вмешательствах. Таким пациентам нужен особый подход и взаимодействие стоматолога с терапевтом или гепатологом.

Ранее в России была создана жевательная резинка, способная бороться с кариесом. Как сообщают исследователи, содержащиеся в ней ферменты расщепляют мягкий зубной налёт и превращают его в соединение с антибактериальным действием.