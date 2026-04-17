Россияне стали чаще ездить в Монголию за звёздным небом, горами и степями

В 2025 году турпоток россиян в Монголию вырос на 25% — путешественников привлекают нетронутая природа (степи, звёздное небо, дюны, горы), самобытная культура и древние памятники. Об этом туристическом направлении рассказывает «Лента.ру».

Прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор пока нет. Оптимальный вариант — перелёт с пересадкой в Иркутске (самолёты летают три раза в неделю). Билеты на начало мая стоят около 69,1 тыс. рублей. Более долгие пересадки — в Астане, Алма-Ате или Пекине, что подойдёт тем, кто хочет совместить поездку с посещением Казахстана или Китая. При сроке до 30 дней виза россиянам не нужна, достаточно загранпаспорта.

Проживающая в Монголии россиянка Ксения рассказала, что местные жители дружелюбны и гостеприимны к соседям.

«Всё-таки соседи, и ещё многие помнят времена СССР. Хоть Монголия и не входила в его состав, в эти годы у наших стран были очень хорошие отношения. Старшее поколение говорит по-русски, так как они учились в Советском Союзе, а молодёжь — больше по-английски», — отметила женщина.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2024 году Монголию посетили рекордные 8 миллионов туристов, принёсших 1,6 миллиона долларов дохода. Путешественников привлекают дикая природа (от пустыни Гоби до Алтайских гор), культура кочевников, доступные цены и ощущение простора.