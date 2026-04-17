Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 07:35

Россияне выступили против сокращения расстояния между школами и табачками

Володин: Граждане РФ против сокращения расстояния от школ до табачных точек

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Большинство граждан выступили против идеи сокращения расстояния от образовательных учреждений до точек продажи табачной продукции. Об этом по итогам опроса сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в MAX.

«Большинство — 62% — высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За — 31%, всё равно — 7%», — написал он.

Отдельно он отметил, что часть комментариев от подписчиков указывала на возможное негативное влияние подобных изменений на здоровье детей и уровень их защиты. Также звучали предложения не только сохранить текущие нормы, но и рассмотреть возможность увеличения дистанции и введения более строгих ограничений. Володин подчеркнул, что при принятии решения депутаты Госдумы будут учитывать мнение граждан.

Дело – табак: В России закроется часть сигаретных палаток

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый механизм финансовой ответственности для производителей алкоголя и табака. Инициатива предусматривает обязательные отчисления компаний в размере 3% от прибыли в специальный фонд. Собранные средства планируется направлять на поддержку системы лечения зависимостей.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дети
  • Вячеслав Володин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar