Россияне выступили против сокращения расстояния между школами и табачками

Большинство граждан выступили против идеи сокращения расстояния от образовательных учреждений до точек продажи табачной продукции. Об этом по итогам опроса сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в MAX.

«Большинство — 62% — высказалось против сокращения расстояния от школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций до точек продажи табачной продукции. За — 31%, всё равно — 7%», — написал он.

Отдельно он отметил, что часть комментариев от подписчиков указывала на возможное негативное влияние подобных изменений на здоровье детей и уровень их защиты. Также звучали предложения не только сохранить текущие нормы, но и рассмотреть возможность увеличения дистанции и введения более строгих ограничений. Володин подчеркнул, что при принятии решения депутаты Госдумы будут учитывать мнение граждан.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый механизм финансовой ответственности для производителей алкоголя и табака. Инициатива предусматривает обязательные отчисления компаний в размере 3% от прибыли в специальный фонд. Собранные средства планируется направлять на поддержку системы лечения зависимостей.