17 апреля, 08:24

Томная «Библионочь»: Любовные романы вырвались в топ у россиян

Россияне стали читать больше фэнтези и любовных романов

Обложка © Chat GPT / Life.ru

Обложка © Chat GPT / Life.ru

Самыми популярными жанрами литературы у россиян стали фэнтези, любовные романы и фантастика. Об этом свидетельствует опрос платформы для авторов и читателей «Литнет», проведённый к ежегодной всероссийской акции «Библионочь» (результаты есть в распоряжении Life.ru).

Как показало исследование, наиболее востребованными жанрами в «Библионочь» становятся:

1) фэнтези;

2) любовные романы;

3) фантастика;

4) молодёжная проза;

5) триллеры.

Также определён топ-10 самых читающих в «Библионочь» городов:

1) Москва;

2) Санкт-Петербург;

3) Екатеринбург;

4) Нижний Новгород;

5) Краснодар;

6) Новосибирск;

7) Самара;

8) Минск;

9) Ростов-на-Дону.

При этом столица Белоруссии попала в топ впервые.

В среднем за 12 часов «Библионочи» каждый пользователь успевает прочитать две-три книги, при этом перед началом чтения просматривает от шести до девяти произведений разных жанров, добавляя их в библиотеку, чтобы потом вернуться к этим книгам позже.

«Библионочь» в 2026 году пройдёт в России уже в 15-й раз. 18 апреля библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки.

BannerImage
Александра Вишнякова
