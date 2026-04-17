Томная «Библионочь»: Любовные романы вырвались в топ у россиян
Россияне стали читать больше фэнтези и любовных романов
Обложка © Chat GPT / Life.ru
Самыми популярными жанрами литературы у россиян стали фэнтези, любовные романы и фантастика. Об этом свидетельствует опрос платформы для авторов и читателей «Литнет», проведённый к ежегодной всероссийской акции «Библионочь» (результаты есть в распоряжении Life.ru).
Как показало исследование, наиболее востребованными жанрами в «Библионочь» становятся:
1) фэнтези;
2) любовные романы;
3) фантастика;
4) молодёжная проза;
5) триллеры.
Также определён топ-10 самых читающих в «Библионочь» городов:
1) Москва;
2) Санкт-Петербург;
3) Екатеринбург;
4) Нижний Новгород;
5) Краснодар;
6) Новосибирск;
7) Самара;
8) Минск;
9) Ростов-на-Дону.
При этом столица Белоруссии попала в топ впервые.
В среднем за 12 часов «Библионочи» каждый пользователь успевает прочитать две-три книги, при этом перед началом чтения просматривает от шести до девяти произведений разных жанров, добавляя их в библиотеку, чтобы потом вернуться к этим книгам позже.
«Библионочь» в 2026 году пройдёт в России уже в 15-й раз. 18 апреля библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки.
