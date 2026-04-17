Томная «Библионочь»: Любовные романы вырвались в топ у россиян

Самыми популярными жанрами литературы у россиян стали фэнтези, любовные романы и фантастика. Об этом свидетельствует опрос платформы для авторов и читателей «Литнет», проведённый к ежегодной всероссийской акции «Библионочь» (результаты есть в распоряжении Life.ru).

Как показало исследование, наиболее востребованными жанрами в «Библионочь» становятся: 1) фэнтези; 2) любовные романы; 3) фантастика; 4) молодёжная проза; 5) триллеры.

Также определён топ-10 самых читающих в «Библионочь» городов: 1) Москва; 2) Санкт-Петербург; 3) Екатеринбург; 4) Нижний Новгород; 5) Краснодар; 6) Новосибирск; 7) Самара; 8) Минск; 9) Ростов-на-Дону.

При этом столица Белоруссии попала в топ впервые.

В среднем за 12 часов «Библионочи» каждый пользователь успевает прочитать две-три книги, при этом перед началом чтения просматривает от шести до девяти произведений разных жанров, добавляя их в библиотеку, чтобы потом вернуться к этим книгам позже.

«Библионочь» в 2026 году пройдёт в России уже в 15-й раз. 18 апреля библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения, концерты, книжные выставки.