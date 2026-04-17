Проект «ТопБЛОГ» открыл шестой сезон с новыми треками для авторов

В Москве на площадке ВЭБ Центра стартовал шестой сезон проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей». В этом году организаторы делают ставку не просто на обучение блогеров, а на более тесную связку с государственными структурами, крупными партнерами и реальными медиазадачами. Ключевой темой сезона стал «Родной контент».

Проект позиционируют как площадку для авторов с разным уровнем опыта — от новичков до тех, кто уже ведет свои медийные проекты. По данным организаторов, за пять предыдущих сезонов через «ТопБЛОГ» прошли 300 тысяч авторов, а сам проект за это время превратился в крупное медиасообщество с миллиардным охватом.

Одним из главных нововведений сезона станет образовательный трек «Медиакампус». Это онлайн-программа из пяти модулей, где участникам обещают обучение работе с контентом и алгоритмами, развитию личного бренда, росту аудитории и стратегиям продвижения. Первый модуль запускается при участии фонда «Сколково», а регистрация на программу будет открыта до конца 2026 года. Еще один крупный трек — «Министерство контента». Его называют первой в России программой, которая выстраивает системную работу блогеров с федеральными ведомствами. Заявки на участие принимают с 16 апреля по 9 июня. Сначала тысяча участников пройдет программу дополнительного профессионального образования в «Сенеже», а затем 180 блогеров отберут для командной работы с министерствами над реальными медиапроектами в сферах здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Отдельный отраслевой трек «Медиареактор» запускают совместно с «Росатомом». Его задача — подготовить авторов, которые будут рассказывать об атомной отрасли понятным и современным языком: от науки и технологий до карьерных возможностей. Сначала программа будет работать для представителей атомных сообществ, а осенью откроется для всех желающих.