17 апреля, 12:28

Ротару прервала молчание и опубликовала архивный снимок мамы, которой не стало 28 лет назад

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

Эстрадная певица София Ротару, которая последние годы ведёт затворнический образ жизни и проживает в Италии, редко балует поклонников новыми постами. Но иногда случаются трогательные исключения.

Мать Софии Ротару. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

17 апреля 78-летняя артистка вышла на связь. В своём микроблоге она опубликовала очень личный, душевный снимок из семейного архива. На фото — её мама, Александра Ивановна, которой не стало ещё в 1997 году.

Подпись к публикации получилась короткой, но ёмкой, полной тихой грусти и любви: «День рождения мамы». Поклонники тут же засыпали звезду словами поддержки и теплыми воспоминаниями, отметив, как сильно София Михайловна похожа на свою родительницу.

Этот пост стал редким моментом, когда публичная персона открывает дверь в свой личный мир, показывая, что даже на склоне лет боль утраты остаётся с человеком, а память о близких — священна.

Ротару уже делилась сокровенными снимками ранее — в день рождения покойного мужа певица также выложила архивные фото в сеть. Евдокименко был не только мужем, но и главным творческим соратником Ротару — режиссёром-постановщиком всех её концертных программ и руководителем ансамбля. Он ушёл из жизни в 2002 году от инсульта.

