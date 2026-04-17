«В России кино точно нет»: Актриса Старшенбаум сожгла мосты с РФ и переехала на Самуй

Актриса Анна Старшенбаум сделала заявление, которое фактически ставит крест на её карьере в России. Сейчас она проживает на тайском острове Самуй и возвращаться в отечественную индустрию не планирует.

Отвечая на вопросы подписчиков о будущих творческих планах, артистка была предельно откровенна: «В России кино точно нет».

Старшенбаум призналась, что уже к своему 30-летию она поняла: не может рекомендовать близким ни один российский фильм или сериал. Она сослалась на некий «культурный код», не вдаваясь в детали, но подчеркнула, что это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Однако полностью заканчивать с карьерой актрисы Старшенбаум не намерена. Она присматривается к зарубежным проектам, хотя главным препятствием называет языковой барьер. Если же покорить Голливуд не выйдет, Анна готова к радикальной смене профессии. По её словам, за годы работы она увидела индустрию изнутри и поняла, что актёрство больше не соответствует её личным ценностям.

Анне Старшенбаум 36 лет. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Я буду жить», «Московские тайны», «Три мушкетёра», «Психологини», «Зови меня мамой», #СеняФедя.

