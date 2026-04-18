Президент Deportivo Moscú Антон Нефедичев рассказал, что команда до сих пор живёт без больших бюджетов и ездит на игры на старом Fiat. По его словам, это лучшая иллюстрация реального положения дел внутри проекта.

Он отметил, что вокруг клуба часто появляются ярлыки и домыслы, но реальность выглядит куда прозаичнее. Если бы у команды действительно были большие деньги, она не выступала бы в шестом дивизионе и не решала бы бытовые вопросы в ручном режиме.

Сегодня Deportivo Moscú — это клуб, который держится на энтузиазме, личной вовлеченности и постоянной организационной борьбе. Именно поэтому его история в Аргентине выглядит особенно живой и неглянцевой.

Когда создатели Deportivo Moscú запускали проект в 2024 году, все казалось проще. У Аргентины был другой курс, другая власть, другие цены — и у самой команды тоже был другой план. Тогда это ещё походило на дерзкую, но вполне подъёмную футбольную авантюру: отправить заявку, заявиться повыше, встроиться в систему, начать движение наверх. Казалось, что достаточно постучаться в нужную дверь — и тебе откроют. Но футбол, особенно в чужой стране, быстро лечит от наивности.