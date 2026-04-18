«Сдохни, но сделай» против чилла: В русском клубе в Аргентине описали главный конфликт

Президент Deportivo Moscú Антон Нефедичев рассказал, что одним из главных культурных столкновений внутри клуба стала разница в отношении к дисциплине. По его словам, это чувствуется и в быту, и на поле.

«Русский менталитет, он скорее про «сдохни, но сделай», а аргентинцы всегда на чилле», — отметил он. При этом речь, по его словам, не о конфликте враждебности, а о столкновении двух разных жизненных ритмов.

Если для части аргентинских игроков футбол — это удовольствие, друзья, барбекю и пиво после матча, то у русской стороны внутри проекта совсем другой уровень требований. Именно из этого различия и рождается внутренняя химия команды.

Даже когда команда уже обеспечила себе плей-офф, часть игроков не до конца понимает, почему нужно побеждать в каждом матче. И тогда клуб держится на честолюбии молодых: именно они вытаскивают сложные игры, потому что им важно проявить себя.