«Сдохни, но сделай» против чилла: В русском клубе в Аргентине описали главный конфликт
В Deportivo Moscú рассказали о разнице подходов русских и аргентинцев
Президент Deportivo Moscú Антон Нефедичев рассказал, что одним из главных культурных столкновений внутри клуба стала разница в отношении к дисциплине. По его словам, это чувствуется и в быту, и на поле.
«Русский менталитет, он скорее про «сдохни, но сделай», а аргентинцы всегда на чилле», — отметил он. При этом речь, по его словам, не о конфликте враждебности, а о столкновении двух разных жизненных ритмов.
Если для части аргентинских игроков футбол — это удовольствие, друзья, барбекю и пиво после матча, то у русской стороны внутри проекта совсем другой уровень требований. Именно из этого различия и рождается внутренняя химия команды.
Даже когда команда уже обеспечила себе плей-офф, часть игроков не до конца понимает, почему нужно побеждать в каждом матче. И тогда клуб держится на честолюбии молодых: именно они вытаскивают сложные игры, потому что им важно проявить себя. Подробнее — в материале Life.ru.
