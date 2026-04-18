В Deportivo Moscú считают, что проект уже давно вышел за рамки обычной футбольной команды. По словам президента клуба Антона Нефедичева, речь идёт и о попытке менять отношение аргентинцев к России и русским.

В клубе говорят, что поддерживают хорошие отношения с местными властями, регулярно появляются на телевидении и в СМИ, а также участвуют в культурных проектах. Через футбол здесь пытаются показать ту Россию, которая не сводится к стереотипам и политическим ярлыкам.

Deportivo Moscú видит себя не только спортивной, но и общественной историей. Внутри клуба уверены, что именно такие проекты могут работать как живая «мягкая сила» — через людей, детей, язык, культуру и общий опыт.

В 2024 году запуск Deportivo Moscú выглядел как дерзкая, но подъёмная авантюра. Другой курс, другая власть, другие цены — и свой план. Казалось: постучись в нужную дверь — и откроют. Но футбол в чужой стране быстро лечит от наивности.