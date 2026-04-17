Хана Гунба заявила курс на сближение Абхазии с российской системой просвещения

Министр просвещения Абхазии Хана Гунба на V Съезде Российского общества «Знание» в Москве фактически обозначила курс на дальнейшее сближение с российским образовательным пространством. Речь, по её словам, идёт о более тесной интеграции в систему образования и просвещения России.

«Современный мир требует от нас гибкости, требует от нас открытости и готовности к совместной работе. И мы готовы», —подчеркнула она.

Хана Гунба заявила о курсе на интеграцию Абхазии в российскую систему просвещения. Видео © Life.ru

Министр сообщила, что министерство и общество «Знание» подписали соглашение о партнёрстве. Среди приоритетов она назвала развитие цифровой просветительской платформы, поддержку учителей и лекторов, а также интерес молодёжи к науке. Она отдельно подчеркнула, что для Абхазии важен не только обмен опытом, но и сохранение национальной идентичности через школу и просветительские проекты. То есть ставка делается на сближение с российской системой, но без отказа от собственного образовательного контура.

«Мы и дальше готовы к расширению нашего взаимодействия. Мы готовы к просветительским инициативам, мы готовы к обмену опытом!», — отметила министр.

Такой курс оформляется не впервые. Ещё в феврале 2025 года Минпросвещения России и Абхазии подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве, который зафиксировал совместные планы в сфере школ, кадровой подготовки и просветительских программ.

После этого сотрудничество начали разворачивать уже в прикладном формате. В 14 школах Абхазии открыли 15 специализированных классов русского языка и литературы, а в январе 2026 года в Сухуме прошёл интенсив для наставников проекта «Навигаторы детства Республики Абхазия».

Параллельно расширяются связи и с российскими вузами. В сентябре 2025 года соглашение о сотрудничестве подписали СКФУ и Министерство просвещения Абхазии, а уже на этой неделе стороны отдельно обсуждали развитие среднего профессионального образования. Так что нынешнее заявление Гунбы выглядит как продолжение уже запущенного курса.