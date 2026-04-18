Сводка СВО 18 апреля: ВС РФ освободили Зыбино, бои за Константиновку, ВСУ теряют тылы под Шосткой, Турция ждёт на саммит Путина и Зеленского Оглавление Курская область 18 апреля: разгром колонны ВСУ Харьковская область 18 апреля: взяли Зыбино, штурмуют Покаляное Донецкая Народная Республика 18 апреля: ВС РФ разрезают Константиновку Карта СВО на 18 апреля 2026 года Турция: Эрдоган готов организовать мирный саммит Создание ПВО на Украине: планы Зеленского Армия России расширила зону контроля у Волчанска, российские подразделения вклиниваются в Константиновку, план Зеленского по созданию ПВО за 4 млрд евро — дайджест Life.ru. 17 апреля, 21:07 Армия России заняла ещё одно село в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область 18 апреля: разгром колонны ВСУ

ВС РФ ликвидировали ещё свыше 160 украинских военнослужащих на границе Курской области и в Сумской. Также уничтожены американский БТР М-113, гаубицы М-101, миномёты, пикапы, багги, квадроциклы, инженерная техника и БПЛА.

На Сумщине бои идут за Новодмитровку. По соседнему селу Михайловка отработали российские ТОС. Потери понесла 122-я бригада Территориальной обороны. В Шосткинском районе под огонь попал наблюдательный пункт 21-й бригады ВСУ. Четыре человека погибли сразу. Командир подразделения был застрелен ещё одним выжившим. Сам он сдался в плен.

Харьковская область 18 апреля: взяли Зыбино, штурмуют Покаляное

Армия России разбила 113-ю бригаду Территориальной обороны и освободила село Зыбино. В группировке «Север» рассказали, что боевикам запретили отступать, несмотря на высокие потери и отсутствие припасов.

— Зыбино — село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 110 человек. Расположено у границы с Шебекинским районом Белгородской области на берегу реки Волчья в двух километрах к востоку от села Волчанские Хутора <…> Ближайшая цель на этом участке фронта — расположенный восточнее треугольник сёл Караичное – Бочково – Волоховка, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Бойцы группировки «Север» установили контроль над населённым пунктом Зыбино, расположенным на правом берегу реки Волчья в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Канал «Рыбарь» сообщает о начале боёв за Покаляное. Оно находится западнее села Зыбино.

— В условиях огневого контроля ВС РФ над путями снабжения противника в селе уже в ближайшее время бойцы «Севера» могут занять и этот населённый пункт. После зачистки Покаляного взор ВС РФ, вероятнее всего, будет прикован к соседнему селу Бочково, расположенному севернее реки Волчья и прилегающему вплотную к границе, — отмечают авторы «Рыбаря».

Донецкая Народная Республика 18 апреля: ВС РФ разрезают Константиновку

ВС РФ продвигаются в Константиновке. Подразделения разделают город на два сектора. Авторы канала «Военная хроника» отмечают, что промышленные предприятия здесь превращены в фортификационные сооружения.

— Российские силы активно вклиниваются вдоль железной дороги, расширяя своё присутствие в сторону завода «Кварсит». Продвижение, тем не менее, даётся с большим трудом, поскольку до начала наступательной операции Константиновка была превращена если не в полноценную крепость, то в мощный узел обороны, — пишет «Военная хроника».

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о боях под Добропольем. Здесь ВС РФ уничтожили украинский танк, двигавшийся к огневой позиции. Поразили машину операторы БПЛА.

— Работы у наших войск БпС здесь за глаза. Специалисты беспилотных подразделений эффективно действуют и в тыловых районах противника, организуют засады, поражают бронированные цели, — сообщил Поддубный.

Карта СВО на 18 апреля 2026 года

Карта СВО на 18 апреля 2026 года. ВС РФ разбили 113-ю бригаду ТрО и заняли Зыбино. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Турция: Эрдоган готов организовать мирный саммит

В Киеве продолжают искать встречи с Владимиром Путиным. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявляет, что для переговоров российского президента с Владимиром Зеленским необходимо присутствие глав США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции уже отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины. Эрдоган готов организовать встречу Путина и Зеленского.

— Турция готова внести любой необходимый вклад в установление мира и стабильности, включая организацию встречи на уровне лидеров, если стороны выразят готовность к диалогу, — сказал турецкий лидер Эрдоган.

Создание ПВО на Украине: планы Зеленского

Владимир Зеленский сообщил, что Украина собирается строить собственные установки противовоздушной обороны. Об этом он объявил, когда в Киеве находился король Швеции Карл XVI. У него он уже успел выпросить 4 миллиарда евро и договорился об отправке украинских военных в Скандинавию для обучения лётному делу и уничтожению воздушных целей.

— Двигаемся к таким условиям, когда сможем на Украине и вместе с партнёрами производить противовоздушную оборону — все необходимые форматы ПВО: системы, ракеты и тому подобное. Это серьёзная стратегическая задача для Украины, реальная задача, которая будет гарантировать защиту на десятилетия, — заявил Зеленский.

Свои слова Зеленский произнёс на фоне сокращения поставок вооружения из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, защита неба может быть одной из гарантий безопасности, которые Киев требует в ходе мирных переговоров. Зеленский отметил, что Украине нужно не только оружие, но и лицензия на его производство.

Авторы Даниил Черных