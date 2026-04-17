Российские студенты рассказали Life.ru, почему решили изучать китайский и какой у них «иероглиф-паразит»

В стенах Посольства КНР в Москве отпраздновали День китайского языка. Этот праздник — ежегодное напоминание о том, насколько богата и глубока одна из древнейших письменных систем мира. На мероприятии российские студенты, увлечённые изучением китайского, поделились с Life.ru своими личными историями о том, как этот непростой, но чертовски интересный язык стал частью их жизни.

Одним из первых о своём пути рассказал Даниил Семененко, студент МГИМО. Он признался, что интерес к китайскому зародился у него ещё на родине — на Дальнем Востоке, где он прожил 18 лет.

«Я сам приехал в Москву с Дальнего Востока. Там всю жизнь прожил, 18 лет. И поэтому всегда на каждом шагу встречались китайские надписи. Мне всегда было интересно, что они означают. Потому что язык не похож ни на один европейский. Всегда хотелось понять эту часть мира. Культуру, их язык, и вот я начал изучать китайский», — отметил он.

Когда у молодого человека спросили, какое слово он порекомендовал бы запомнить тому, кто боится даже пробовать учить китайский, он выбрал иероглиф «ай», то есть «любить». По словам Даниила, это понятие как нельзя лучше отражает всю правду об изучении языка. Поскольку в одни моменты ты горишь энтузиазмом и чувствуешь невероятный интерес, а в другие — сталкиваешься с колоссальным объёмом материала, который кажется просто невозможным для освоения. Тем не менее студент подчеркнул, что именно эта эмоциональная волна в итоге всегда приводит к осознанию: китайский действительно хочется знать.

Своей историей поделился и первокурсник МГИМО Кирилл Гостенов, который учится на международных отношениях и регионоведении. Толчком к изучению языка для него стала обычная китайская столовая неподалёку от места работы его мамы.

«Около работы моей мамы было китайские заведение. Некая столовая. Там всё было интересно, внутри, когда мы зашли, и я решил, что хочу это всё изучать. Это был такой старт моего пути как китаеведа», — вспомнил он.

Отдельно студент остановился на, казалось бы, простом иероглифе «фу», который означает «счастье». Кирилл признался, что, несмотря на отсутствие объективной сложности, этот знак никак не хотел запоминаться, став для него настоящим «иероглифом-паразитом». Победил он его самым решительным образом: из чистого упрямства написал «фу» примерно на двух листах.

На вопрос об убеждающем слове для робкого новичка Кирилл назвал два варианта: либо короткая горизонтальная черта «и» (что означает «один»), либо иероглиф «ко» («рот»). Кроме того, он предложил остроумную метафору, сравнив китайский язык с основным блюдом.

«Он был бы явно основным блюдом, таким причём довольно острым. То есть оно вкусное, интересное, но не для всех», — ответил Кирилл.

Студентка второго курса МГИМО Анастасия Стоцкая, будущий специалист по международным отношениям, рассказала, как применяет китайский в обычной московской жизни. По её словам, в столице сейчас очень много студентов из Китая и она часто помогает им, например, сориентироваться и добраться до метро.

«В Москве очень много китайских студентов. Поэтому я очень часто помогаю им, например, добраться до метро, общаюсь, использую в быту его. Читаю иногда инструкции на китайском, особенно когда просят перевести что-то. Так что я думаю, что даже в обычной жизни можно найти применение китайскому языку», — ответила девушка.

Но главный вывод, который она сделала для себя, касается воспитания характера. Девушка заявила, что китайский язык учит двум вещам — усидчивости и терпению. Без этого опыта она никогда бы не узнала, на что на самом деле способна. Анастасия подчеркнула, что особенно трудно приходится на первых порах, но именно это огромное терпение, которого требует китайский, и становится самым ценным уроком.

Центральным событием стала приветственная речь посла КНР Чжан Ханьхуэя, который обратился к гостям, собравшимся в этот день в стенах посольства.

«Сегодня мы уже в 17-й раз отмечаем День китайского языка, учреждённый Организацией Объединённых Наций. В 2010 году ООН провозгласила 20 апреля как Международный день китайского языка — в честь легендарного создателя китайской письменности Цан Цзе и неоценимого вклада китайского языка в историю и культуру человечества. Сегодня этот праздник отмечают любители китайского языка во всём мире, и он привлекает всё больше внимания со стороны разных стран и молодёжи», — сказал он.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайский язык — один из древнейших на планете, а также входит в число шести официальных языков ООН. Он привёл впечатляющую статистику: в 164 странах и регионах мира сегодня работают 513 институтов Конфуция и 755 классов Конфуция. Более того, во всемирном конкурсе «Китайский язык — это мост», который уже успели окрестить «Олимпиадой по китайскому», приняли участие свыше 1,8 миллиона молодых людей, и эта цифра продолжает расти.

«Китайский и русский языки имеют долгую историю. Китай и Россия — крупные державы, которые поддерживают и помогают друг другу. Диалог и сотрудничество наших стран давно вышли за рамки языкового обмена и двусторонних визитов, став образцом взаимного обучения и понимания между разными цивилизациями, а также примером стабильных и долгосрочных отношений между крупными державами», — подчеркнул посол.

По его словам, 2026 год станет двойным юбилеем: Китай и Россия будут отмечать 30-летие установления отношений партнёрства и стратегического взаимодействия, а также 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Оглядываясь назад, Чжан Ханьхуэй констатировал, что двусторонние отношения прошли через все испытания, закалились и с каждым днём становятся всё более зрелыми и стабильными.

«Это в первую очередь обусловлено стратегическим руководством лидеров двух стран, а также исторической логикой и присущей двусторонним отношениям внутренней движущей силой. В современном мире, который отличает хаос и нестабильность, китайско-российские отношения стали важной силой, способствующей развитию многополярности и поддержанию глобальной стратегической стабильности», — сказал он.

Особое внимание Чжан Ханьхуэй уделил преподаванию китайского языка в России. Сегодня его изучают около 110 тысяч человек: язык включён в учебные программы более 140 университетов и свыше 220 школ по всей стране. Вместе с тем конкурс «Китайский язык — это мост» стал важнейшим инструментом молодёжного обмена. Посол с гордостью сообщил, что 202 участника из России вышли в международный финал этого проекта и неоднократно становились победителями европейских и других международных чемпионатов.

«Рост популярности китайского языка в России обусловлен практическими потребностями двустороннего сотрудничества и в то же время свидетельствует о перспективных возможностях развития. Китай выражает искреннюю благодарность России за её активную поддержку обучения китайскому языку», — ответил посол.

Обращаясь к юным гостям посольства, Чжан Ханьхуэй пожелал им использовать язык как средство сближения, а культуру — как мост для взаимопонимания и доверия. Он призвал молодых людей стать достойными преемниками традиций дружбы между двумя странами и активно способствовать укреплению двусторонних связей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, официально объявляющее 2026–2027 годы Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Документ предполагает не только развитие двусторонних связей между Москвой и Пекином, но и масштабную организацию совместных мероприятий в сфере обучения, науки, а также обмена опытом между образовательными учреждениями двух стран.