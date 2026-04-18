Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать симметричный ответ на ограничение числа сотрудников посольств в европейских государствах. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства Александр Грушко.

По словам дипломата, официальная политика Брюсселя по систематическому сокращению численности персонала воспринимается Москвой как откровенно дискриминационная практика. Такие шаги в Кремле расценивают как прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Рассматриваем политику официального Брюсселя по сокращению российского дипломатического присутствия на территории ЕС как дискриминационную меру», — отметил Грушко в интервью РИА «Новости».

Подобные действия со стороны европейских чиновников не останутся без последствий. Представитель МИД подчеркнул, что государство обязательно отреагирует на создание искусственных барьеров для своей работы.

«Разумеется, подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны», — подытожил замминистра.

На данный момент конкретные параметры предстоящих контрмер не разглашаются.