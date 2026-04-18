Жителя Камчатки арестовали за разжигание межнациональной розни и фейки о ВС РФ

Жителя Камчатского края арестовали за публикацию ложных сведений о ВС РФ и разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает ГТРК «Камчатка» в Telegram.

Мужчину обвиняют в дискредитации Вооружённых сил РФ через публичные высказывания, а также в разжигании национальной и религиозной вражды.

По данным следствия, он распространял в соцсетях заведомо ложные сведения, которые подрывают авторитет армии и государства. Кроме того, фигурант публиковал записи, оскорбляющие достоинство людей по признаку их национальности, языка и происхождения.

Недавно Генпрокуратура России передала в суд дело актёра Артура Смольянинова* о дискредитации Вооружённых сил. Процесс состоится заочно. Следствие полагает, что в конце 2022 — начале 2023 года он дал интервью «Новой газете Европа»**, в котором распространил недостоверные сведения о действиях российской армии. Рассмотрением займётся Басманный суд Москвы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.