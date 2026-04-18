У дачника из Пермского края отобрали земельный участок из-за сорняков

У жителя Пермского края изъяли земельный участок площадью 9 гектаров в пользу государства, потому что он больше трёх лет не использовал его по назначению, и земля заросла сорняками, кустами и деревьями. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты провели проверку и выяснили, что участок, предназначенный для сельхоздеятельности, запущен. Мужчина получил предписание привести землю в порядок, но проигнорировал его. Кроме того, его дважды штрафовали за невыполнение требований.

В итоге ведомство обратилось в суд. В апреле Чусовской городской суд вынес решение об изъятии земли в государственную собственность.

Ранее Life.ru сообщал, что приготовление шашлыка на собственной даче может грозить штрафом от 5 до 40 тысяч рублей при нарушении установленных норм. Разводить открытый огонь разрешено только в специальных мангалах или жаровнях. Ключевые требования: расстояние до любых построек — не менее пяти метров.