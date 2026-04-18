18 апреля, 17:27

«Пенный» грех: В Таиланде монаха изгнали из монастыря за любовь к пиву

Тайского монаха выгнали из монастыря после пивных закупок

Обложка © Khaosod

Скандал разгорелся в одном из монастырей на северо-востоке Таиланда: буддистского монаха изгнали за пристрастие к пиву. По информации Khaosod, общественность была шокирована кадрами, появившимися в социальных сетях, на которых монах на протяжении почти года покупал алкоголь в местном магазине.

Продавец сначала думал, что пиво предназначалось для работников храма, но вскоре стало ясно, что его употреблял сам служитель. Ситуация обострилась, когда местные жители пожаловались на поведение монаха в полицию. По некоторым данным, в состоянии алкогольного опьянения он даже напал на сотрудников магазина. Глава округа Оммари Йевасри инициировал расследование с участием полиции и чиновников. В ходе проверки магазина и храма было установлено, что монах Пхра Фирун, приписанный к лесному храму в На Кхам, действительно приобретал пиво.

В настоящее время монах уже покинул монастырь и отправлен в свой родной округ Прасат провинции Сурин.

«Ритуал удачи» обернулся скандалом: монах в храме ощупал прихожанку и сделал непристойные комплименты
Ранее сообщалось, что индус, ушедший из семьи 36 лет назад, вернулся домой, но столкнулся с недоверием родственников. Там отказались признавать бывшего члена семейства. Мужчина ушёл в монастырь в возрасте 19 лет в 1989 году, чтобы посвятить себя молитвам.

Наталья Демьянова
