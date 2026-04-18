«90% возвращено в строй»: Отец Охлобыстина дарил раненым пилотам крылья в годы ВОВ

Отец актёра Ивана Охлобыстина — полковник медицинской службы Иван Охлобыстин — в годы Великой Отечественной войны организовал эффективную систему лечения раненых лётчиков. За это полковник получил орден Отечественной войны II степени, следует из архивного документа. Об этом пишет РИА «Новости».

«Постановка лечения раненых из числа лётного состава такова, что 90% возвращено в строй. Добился максимального снижения каждой заболеваемости в частях благодаря особым способам постановки профилактической и неотложной помощи», — следует из текста наградного листа.

Помимо этого, за 15 месяцев работы в авиакорпусе Охлобыстин сумел полностью предотвратить распространение инфекционных заболеваний среди личного состава, а также самостоятельно организовал зубопротезную лабораторию.

В момент представления к ордену Отечественной войны II степени Охлобыстин носил звание гвардии полковника медицинской службы и служил флагманским врачом 8-го авиационного Смоленского корпуса дальнего действия. Кроме того, Охлобыстин дважды был удостоен ордена Красного Знамени, а также награждён орденами Ленина и Красной Звезды. Среди его медалей — «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапешта». При этом за годы Великой Отечественной войны он получил две контузии.

Иван Охлобыстин родился в декабре 1905 года в Кимрах Калининской области. Добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию в 1927 году. Служил военным врачом, воевал в Советско-финскую, принимал участие в Хасанских боях. Занимал должности дивизионного и бригадного врача.

