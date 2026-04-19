Жителя Омска оштрафовали за фото Чубайса

Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельного изображения экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме. Статья – «Публичное демонстрирование запрещённой символики», следует из судебных материалов.

По данным суда, мужчина разместил изображение в социальной сети дважды. За это на него составили два административных протокола по статье о пропаганде или демонстрации нацистской атрибутики.

В ходе разбирательства он пояснил, что сделал публикации из-за несогласия с высказываниями и действиями Чубайса. При этом мужчина утверждал, что не имел намерения пропагандировать нацизм.

«Имеющуюся на форме свастику он, по его словам, и вовсе не разглядел… а умысла на пропаганду нацизма… не имел», — сказано в материалах суда.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере одной тысячи рублей за каждое правонарушение. Решение вступило в силу в марте.

